Объемы торгов BTC и Solana обновили максимумы, криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС: что нового

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2024, 11:05 Читати українською

Объемы торгов BTC и Solana обновили максимумы, криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Объемы торгов биткоином и Solana обновили исторические максимумы

Оборот биткоина и Solana в ноябре достиг рекордных $2,2 трлн и $243 млрд соответственно. Показатель Ethereum вырос до $1,1 трлн, что на 50% ниже пикового значения в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Token Terminal.

Среднедельные объемы в Solana на 46% превысили пик 2021 года, в то время как метрики биткоина и Ethereum находятся ниже уровня предыдущего буллрана.

Оборот Solana составляет около 20% от показателя Ethereum и соответствует аналогичной пропорции капитализации двух активов.

В разрезе комиссий доля Ethereum в ноябре составила 18% (в 2021 году — 61%), Solana — 18,5% (0,2%).

По количеству активных пользователей Solana вышла на лидерские позиции с показателем в 132 миллиона. По ноябрю 2021 года индикатор подскочил на 81 млн и оказалась вдвое выше совокупного значения по всем блокчейнам на тот момент.

30% населения Южной Кореи инвестировали в криптоактивы

Количество инвесторов Южной Кореи в виртуальные активы по состоянию на конец ноября 2024 достигло 15,59 млн. Этот показатель соответствует трети населения страны и превышает данные за октябрь 2024 на 610 000 человек. Об этом сообщили в Yonhap News Agency.

Регулятор впервые обнародовал статистику криптовалют. Информация была собрана от компаний в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, который был принят в июне 2023 года и вступил в силу в июле этого года.

Эти данные основываются на статистике пяти ведущих бирж Южной Кореи —Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Если инвестор открывает счета на нескольких биржах, этот показатель учитывается несколько раз в общих данных, говорится в сообщении Yonhap News Agency.

Так, в ноябре 2024 года среднесуточный объем криптовалютных транзакций в Южной Корее достиг 14,9 трлн вон ($10,2 млрд). Эта сумма примерно равна суммарному объему транзакций на традиционных рынках KOSPI и Kosdaq.

В целом местные криптоинвесторы владеют криптовалютами на сумму 102,6 трлн вон ($70 млрд). По сравнению с октябрем 2024 года рост почти на 77%.

В январе будут разблокированы криптоактивы более чем на $7 миллиардов

В январе 2025 года будут разблокированы разные криптоактивы на общую сумму $7,09 млрд, согласно Tokenomist. Чуть меньше половины этой суммы приходится на один проект — Ondo Finance.

Из самых больших разблокировок можно выделить следующие:

  • 64,5 млн SUI ($272,7 млн) — 1 января;
  • 16,41 млн JTO ($51,85 млн) — 7 января;
  • 23,44 млн CHEEL ($189,37 млн) — 10 января;
  • 4,54 млн APT ($40,53 млн) — 12 января;
  • 64,41 млн STRK ($30,09 млн) — 15 января;
  • 93,65 млн ARB ($70,25 млн) — 16 января;
  • 1,94 млрд ONDO ($2,86 млрд) — 18 января;
  • 6,67 млн GT ($102,71 млн) — 26 января.

Среди проектов, чьи токены будут разблокированы, выделяется Ondo Finance. 18 января на рынок попадет около 135% от оборотного предложения токена ONDO, что может оказать негативное влияние на его курс.

Как отметили в Tokenomist, 20% разблокированных токенов будут зарезервированы для инвесторов. Остальные 80% будут направлены на развитие экосистемы.

При этом начальная цена вхождения для инвесторов составила $0,02. На момент написания новости токен торгуется по $1,48.

Криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС из-за политики Трампа

Принятие Дональдом Трампом криптовалют может взорвать новые европейские правила по цифровым активам, ведь компании предпочитают более дружественный рынок США, оставляя Европу в стороне, предупреждают представители индустрии. Об этом сообщает Financial Times.

Такие компании, как Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявили, что сосредоточят свое внимание на США после того, как Трамп пообещал сделать страну «криптостолицей планеты».

Топменеджеры и аналитики считают, что криптодружественный Белый дом станет мощным магнитом, особенно по сравнению с новыми правилами ЕС, которые вступят в силу с 30 декабря.

Правила ЕС, известные как Регулирование рынков криптоактивов (MiCA), должны установить рамки для защиты общественности после крушения таких компаний, как биржа FTX, а также кредиторов, включая Genesis и Celsius. Эти стандарты раньше хвалили в индустрии как потенциальный образец глобального регулирования криптоактивов.

«При предыдущей администрации США MiCA казалось хорошим способом осмыслить криптоиндустрию, не убивая инноваций», — отметил Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Brookings Institution.

«Однако после победы Трампа мы увидим миграцию криптодеятельности из Европы в любой форме, ведь в США все станет гораздо проще. MiCA будет восприниматься как очень строгая регулировка», — добавил он.

Победа Трампа способствовала тому, что в этом году Bitcoin достиг рекордной цены в $108,000.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами