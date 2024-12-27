Объемы торгов BTC и Solana обновили максимумы, криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС: что нового

Объемы торгов биткоином и Solana обновили исторические максимумы

Оборот биткоина и Solana в ноябре достиг рекордных $2,2 трлн и $243 млрд соответственно. Показатель Ethereum вырос до $1,1 трлн, что на 50% ниже пикового значения в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Token Terminal.

Среднедельные объемы в Solana на 46% превысили пик 2021 года, в то время как метрики биткоина и Ethereum находятся ниже уровня предыдущего буллрана.

Оборот Solana составляет около 20% от показателя Ethereum и соответствует аналогичной пропорции капитализации двух активов.

В разрезе комиссий доля Ethereum в ноябре составила 18% (в 2021 году — 61%), Solana — 18,5% (0,2%).

По количеству активных пользователей Solana вышла на лидерские позиции с показателем в 132 миллиона. По ноябрю 2021 года индикатор подскочил на 81 млн и оказалась вдвое выше совокупного значения по всем блокчейнам на тот момент.

30% населения Южной Кореи инвестировали в криптоактивы

Количество инвесторов Южной Кореи в виртуальные активы по состоянию на конец ноября 2024 достигло 15,59 млн. Этот показатель соответствует трети населения страны и превышает данные за октябрь 2024 на 610 000 человек. Об этом сообщили в Yonhap News Agency.

Регулятор впервые обнародовал статистику криптовалют. Информация была собрана от компаний в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, который был принят в июне 2023 года и вступил в силу в июле этого года.

Эти данные основываются на статистике пяти ведущих бирж Южной Кореи —Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Если инвестор открывает счета на нескольких биржах, этот показатель учитывается несколько раз в общих данных, говорится в сообщении Yonhap News Agency.

Так, в ноябре 2024 года среднесуточный объем криптовалютных транзакций в Южной Корее достиг 14,9 трлн вон ($10,2 млрд). Эта сумма примерно равна суммарному объему транзакций на традиционных рынках KOSPI и Kosdaq.

В целом местные криптоинвесторы владеют криптовалютами на сумму 102,6 трлн вон ($70 млрд). По сравнению с октябрем 2024 года рост почти на 77%.

В январе будут разблокированы криптоактивы более чем на $7 миллиардов

В январе 2025 года будут разблокированы разные криптоактивы на общую сумму $7,09 млрд, согласно Tokenomist. Чуть меньше половины этой суммы приходится на один проект — Ondo Finance.

Из самых больших разблокировок можно выделить следующие:

64,5 млн SUI ($272,7 млн) — 1 января;

16,41 млн JTO ($51,85 млн) — 7 января;

23,44 млн CHEEL ($189,37 млн) — 10 января;

4,54 млн APT ($40,53 млн) — 12 января;

64,41 млн STRK ($30,09 млн) — 15 января;

93,65 млн ARB ($70,25 млн) — 16 января;

1,94 млрд ONDO ($2,86 млрд) — 18 января;

6,67 млн GT ($102,71 млн) — 26 января.

Среди проектов, чьи токены будут разблокированы, выделяется Ondo Finance. 18 января на рынок попадет около 135% от оборотного предложения токена ONDO, что может оказать негативное влияние на его курс.

Как отметили в Tokenomist, 20% разблокированных токенов будут зарезервированы для инвесторов. Остальные 80% будут направлены на развитие экосистемы.

При этом начальная цена вхождения для инвесторов составила $0,02. На момент написания новости токен торгуется по $1,48.

Криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС из-за политики Трампа

Принятие Дональдом Трампом криптовалют может взорвать новые европейские правила по цифровым активам, ведь компании предпочитают более дружественный рынок США, оставляя Европу в стороне, предупреждают представители индустрии. Об этом сообщает Financial Times.

Такие компании, как Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявили, что сосредоточят свое внимание на США после того, как Трамп пообещал сделать страну «криптостолицей планеты».

Топменеджеры и аналитики считают, что криптодружественный Белый дом станет мощным магнитом, особенно по сравнению с новыми правилами ЕС, которые вступят в силу с 30 декабря.

Правила ЕС, известные как Регулирование рынков криптоактивов (MiCA), должны установить рамки для защиты общественности после крушения таких компаний, как биржа FTX, а также кредиторов, включая Genesis и Celsius. Эти стандарты раньше хвалили в индустрии как потенциальный образец глобального регулирования криптоактивов.

«При предыдущей администрации США MiCA казалось хорошим способом осмыслить криптоиндустрию, не убивая инноваций», — отметил Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Brookings Institution.

«Однако после победы Трампа мы увидим миграцию криптодеятельности из Европы в любой форме, ведь в США все станет гораздо проще. MiCA будет восприниматься как очень строгая регулировка», — добавил он.

Победа Трампа способствовала тому, что в этом году Bitcoin достиг рекордной цены в $108,000.