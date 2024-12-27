Курс валют на 27 декабря: доллар и евро подорожали в обменниках

В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и в продаже. Евро в покупке также остался на прошлом уровне, а в продаже подорожал на 1 копейку.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,19, евро — 44,00−44,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,85−41,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,62−43,63 грн/евро.

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