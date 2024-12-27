Сегодня, 27 декабря, в Украине будут использоваться графики ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей, а также для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В пятницу свет будут отключать до 17:00
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Меры по ограничению потребления будут применяться следующим образом:
для бытовых потребителей:
- 08:00 — 17:00 — полочереди отключений.
для промышленности и бизнеса:
- 08:00 — 17:00 — применение графиков ограничения мощности.
Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.
Графики для Киева
Графики для Киевской области
Источник: Минфин
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