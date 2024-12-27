За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 782 510 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 декабря: 1 650 российских оккупантов, 28 БПЛА и 14 танков
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Потери врага
- личного состава — около 782510 (+1650) человек,
- танков — 9644 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 19951 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 21379 (+22) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1032 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20999 (+28),
- крылатые ракеты — 3003 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32262 (+82) ед,
- специальная техника — 3668 (+1).
Источник: Минфин
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