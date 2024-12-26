Курс валют на вечер 26 декабря: доллар и евро подорожали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 26 декабря Закрытие 26 декабря Изменения доллар 41,80/41,84 41,85/41,88 5/4 евро 43,46/43,49 43,54/43,55 8/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,14 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,08−42,15, евро — 43,95−44,13 грн.

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