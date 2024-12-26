К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 декабря: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 26 декабря
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Закрытие 26 декабря
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Изменения
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41,80/41,84
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41,85/41,88
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5/4
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43,46/43,49
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43,54/43,55
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8/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,14 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,08−42,15, евро — 43,95−44,13 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
24.12 = 41,9910 грн/$
25.12 = 41,9875 грн/$
26.12 = 41,8623 грн/$
27.12 = 41,8447 грн/$
…
Что там растет в редакции — не понятно…