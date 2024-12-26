Правительство вдвое уменьшило квоты на экспорт сахара и мяса птицы на 2025 год

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Квота на экспорт сахара на 2025 год составляет 107 238 т против 262 600 т в 2024 году.

Квота на мясо птицы — 55536 т против 132300 т в 2024-м. Объем квоты на мясо и субпродукты индеек также уменьшили вдвое — до 1565 т.