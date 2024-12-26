Кабмин утвердил объемы квот на 2025 год и список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию. Об этом говорится в соответствующем постановлении. Решение было принято на заседании правительства 24 декабря, пишет Forbes.ua.
Правительство вдвое уменьшило квоты на экспорт сахара и мяса птицы на 2025 год
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Что известно
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Квота на экспорт сахара на 2025 год составляет 107 238 т против 262 600 т в 2024 году.
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Квота на мясо птицы — 55536 т против 132300 т в 2024-м. Объем квоты на мясо и субпродукты индеек также уменьшили вдвое — до 1565 т.
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Постановление продолжает на 2025 год лицензирование экспорта пшеницы, подсолнечника, рапса и кукурузы в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.
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Источник: Минфин
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