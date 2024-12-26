«Власна справа»: Получатели грантов уплатили 4,6 миллиарда налогов

С начала действия программы «Власна справа» государство инвестировало через гранты в развитие малого и среднего бизнеса 5,4 млрд. грн. 85% этих средств грантеры уже вернули, уплатив 4,6 млрд грн налогов. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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По ее словам, с начала 2024 победителями стали 10,6 тыс. украинцев, которые получат 2,6 млрд грн, а по итогам 24 волны еще 461 украинец получит гранты на старт или развитие бизнеса на 114 млн грн.

«За два с половиной года действия программы ее победителями стали более 22 тысяч предпринимателей, в бизнес которых государство инвестировало 5,4 млрд грн. 85% этих средств грантеры уже вернули, уплатив 4,6 млрд грн налогов и сборов в бюджет. Благодаря поддержке государства украинцы открыли тысячи новых предприятий, масштабируют бизнес, увеличивают объемы производства, выходят на новые рынки. Кроме того, они создадут более 42 тысяч рабочих мест в разных отраслях», — отметила Бережная.

Среди получателей микрогрантов 24-й волны 57% женщин, 33% мужчин и 10% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (47), Харьковской (47), Ивано-Франковской (39), Киевской (33), Винницкой (28) областей и города Киева (28).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители двадцать четвертой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 149 человек;

перерабатывающая промышленность — 80 человек;

временное размещение и организация питания — 66 человек;

предоставление других видов услуг — 45 человек;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 35 человек.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФОП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал Действие вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.