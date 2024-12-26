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26 декабря 2024, 18:03 Читати українською

«Власна справа»: Получатели грантов уплатили 4,6 миллиарда налогов

С начала действия программы «Власна справа» государство инвестировало через гранты в развитие малого и среднего бизнеса 5,4 млрд. грн. 85% этих средств грантеры уже вернули, уплатив 4,6 млрд грн налогов. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С начала действия программы «Власна справа» государство инвестировало через гранты в развитие малого и среднего бизнеса 5,4 млрд.
Фото: НБУ

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По ее словам, с начала 2024 победителями стали 10,6 тыс. украинцев, которые получат 2,6 млрд грн, а по итогам 24 волны еще 461 украинец получит гранты на старт или развитие бизнеса на 114 млн грн.

«За два с половиной года действия программы ее победителями стали более 22 тысяч предпринимателей, в бизнес которых государство инвестировало 5,4 млрд грн. 85% этих средств грантеры уже вернули, уплатив 4,6 млрд грн налогов и сборов в бюджет. Благодаря поддержке государства украинцы открыли тысячи новых предприятий, масштабируют бизнес, увеличивают объемы производства, выходят на новые рынки. Кроме того, они создадут более 42 тысяч рабочих мест в разных отраслях», — отметила Бережная.

Среди получателей микрогрантов 24-й волны 57% женщин, 33% мужчин и 10% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (47), Харьковской (47), Ивано-Франковской (39), Киевской (33), Винницкой (28) областей и города Киева (28).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители двадцать четвертой волны, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 149 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 80 человек;
  • временное размещение и организация питания — 66 человек;
  • предоставление других видов услуг — 45 человек;
  • здравоохранение и оказание социальной помощи — 35 человек.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек.

Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФОП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал Действие вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 декабря 2024, 21:18
#
Найбільше в торгівлі… нова ятка на базарі. Ринок зменшився, торгашів побільшало. Допомагати потрібно тому, зто сам щось виробляє і продає. А таке, купив тут, ціну подвоїв, продав там… такий бізнес державі не цікавий. Якщо нові торгаші сплатили лярд податків, але всі інші торгаші сплатили менше, бо ринок не зріс. Тоді нахіба ті понти?
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