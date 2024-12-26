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26 декабря 2024, 16:18 Читати українською

Кошелек Trustee Plus со встроенной криптокартой подвел знаковые итоги 2024 года

2024 год стал для компании Trustee Plus временем стремительного роста и выдающихся успехов. Криптокошелек стал одним из самых инновационных и динамично развивающихся проектов в криптоиндустрии Восточной Европы, заявили аналитики.

Trustee Plus продемонстрировал впечатляющие результаты: приложение скачали более 630 000 раз, а общее количество транзакций превысило отметку в 22,6 миллиона. Эти цифры говорят о высоком доверии пользователей, которые выбирают удобные и безопасные решения для работы с криптовалютами.

Платежная карта Trustee Plus стала одним из самых востребованных продуктов платформы. Более 135 000 человек оформили карту, оценив ее возможности для проведения криптовалютных транзакций в реальной жизни. Этот инструмент значительно расширил доступность цифровых активов для повседневного использования.

Согласно исследованию MNBC, Trustee Plus удерживает лидирующую долю в 66,6% в сегменте криптокарт. Это подчеркивает доминирование продукта и способность компании предлагать пользователям лучшие решения, выделяясь на фоне конкурентов.

Данные из исследования MNBC

«Мы строим нашу компанию на трех столпах криптоиндустрии: удобство для пользователей, полностью легальный бизнес в соответствии с европейскими стандартами и постоянный прогресс. В следующем году наши клиенты увидят новые продукты и функции, которые сделают Trustee Plus еще лучше», — заявил генеральный директор компании Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024.

В ближайших планах Trustee Plus числится запуск физической карты, которая уже получила более 5000 предзаказов. Вдобавок компания интегрировала поддержку переводов по IBAN, что позволяет как купить криптовалюту в Trustee, так и быстро продать ее.

Эксперты издания Incrypted назвали Trustee Plus лучшим криптокошельком в Восточной Европе в 2024 году. Это мнение разделяют и пользователи, оставляющие положительные отзывы про Trustee Plus на различных независимых ресурсах, что укрепляет репутацию компании.

Компания также демонстрирует социальную ответственность. Совсем недавно более 700 000 гривен были перечислены на поддержку ВСУ через фонд «Янголы». Этот шаг показывает, что Trustee не только добивается коммерческих успехов, но и вносит значительный вклад в развитие общества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AnatoliSvish
AnatoliSvish
26 декабря 2024, 16:51
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Круто, вже чекаю на фізичну карту
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