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26 декабря 2024, 15:44 Читати українською

С начала большой войны заемщики ликвидированных банков погасили долги более чем на 1 миллиард

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило более 1 млрд грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило более 1 млрд грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.
Фото: НБУ

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Из этих средств:

  • 214,3 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц по программе, утвержденной в 2018 году;
  • 199,5 млн грн — поступления от погашения кредитов физлиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения;
  • 604,2 млн. грн. — поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

В частности, отмечается увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам субъектов хозяйствования. В остальном это обусловлено проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

По словам директора Департамента ликвидации банков Фонда Татьяны Старцевой, лучший вариант для всех сторон — добровольное выполнение своих обязательств перед банком и самостоятельное погашение кредитов.

Упрощенные условия погашения кредитов

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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