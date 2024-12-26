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26 декабря 2024, 14:15 Читати українською

Новые номинации и старт приема заявок: как присоединиться к FinAwards 2025

Стали известны номинации всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards 2025. В этом году это будут как хорошо известные номинации, так и совершенно новые.

Стали известны номинации всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards 2025.

Кому следует подать заявку на участие в FinAwards 2025?

Первый этап премии — забор заявок на участие — уже стартовал. В этом году лучших будут выбирать среди представителей банков, небанковских финучреждений, инвестиционных проектов, а также среди блогеров Telegram и Youtube каналов, инфлюансеров инвестиционного и Fintech рынка.

Все номинации будут разделены по категориям. Среди них:

  • денежный продукт (продукты, сервисы, сервисы финкомпаний).

  • Технологии (инновации, технические решения по совершенствованию финуслуг).

  • Финансовые учреждения (собственно компании, бизнесы).

  • Личности (руководители, маркетологи, инфлюэнсеры, блоггеры).

  • Внеконкурсные номинации (признание устойчивости бизнеса в трудные времена).

Каждая из этих категорий номинаций важна, ведь призвана подчеркнуть успехи компаний и отдельных лиц в формировании устойчивого развития экономики Украины. А в такие сложные времена, как сегодня, это очень важно.

Традиционно награды получат представители трех секторов: банки, МФО, страховые компании. Например, банки отметят в таких номинациях как Народный банк, Карточка № 1 в кошельке, Банкир года и многие другие.

Две новые номинации в этом году организаторы предусмотрели для страховых компаний — Лучший продукт страховой компании: Автогражданка и Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта.

Отдельного признания заслуживают инфлюэнсеры и блоггеры, а потому на FinAwards 2025 для них будут такие важные номинации как Инфлюенсер года Инвестиционного рынка, Эксперт года FinTech рынка, Лучший YouTube-канал о финансах, Лучший Telegram-канал о финансах и другие. Время не стоит на месте и тренды меняются.

Сегодня это означает, что именно блоггеры часто работают над повышением осведомленности украинцев в сфере финансов. Поэтому они заслуживают признания, а премия FinAwards — еще один шаг к повышению их узнаваемости.

Как принять участие в FinAwards 2025?

Подать заявку на участие могут все желающие бесплатно на сайте премии. Для участия в премии необходимо выбрать номинации, в которой участник претендует войти в тройку лучших.

Ознакомиться с полным перечнем номинаций, а также подать заявку на участие можно на сайте премии по ссылке. Сделать это можно до 14 января включительно.

Следующий этап — утверждение участников и формирование списков номинантов для голосования в каждой из номинаций. Имена победителей станут известны на церемонии награждения 28 марта.

Присоединяйтесь и участвуйте в премии по признанию лучших из мира финансов — FinAwards 2025!

Источник: Минфин
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