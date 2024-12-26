Сколько украинцы потратили на покупку новых автомобилей в ноябре

В ноябре 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что около половины этой суммы собрали автомобили пяти марок.

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Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 1,631 млрд грн.

Второй результат у BMW — 1,052 млрд грн.

На третьем месте Volkswagen — 945 млн грн.

На модели Audi украинцы потратили 853 млн грн — четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Mercedes-Benz — 731 млн грн.

В Топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в ноябре, также попали Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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