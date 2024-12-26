В ноябре 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Укравтопром.
Сколько украинцы потратили на покупку новых автомобилей в ноябре
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Отмечается, что около половины этой суммы собрали автомобили пяти марок.
Самые популярные авто
- Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 1,631 млрд грн.
- Второй результат у BMW — 1,052 млрд грн.
- На третьем месте Volkswagen — 945 млн грн.
- На модели Audi украинцы потратили 853 млн грн — четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Mercedes-Benz — 731 млн грн.
В Топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в ноябре, также попали Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.
Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Источник: Минфин
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