В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.
Курс валют на 26 декабря: доллар в банках потерял 7 копеек
►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 5 копеек и не изменился в продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,30 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,20, евро — 44,00−44,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,46−43,49 грн/евро.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии