Курс валют на 26 декабря: доллар в банках потерял 7 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 5 копеек и не изменился в продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,30 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,20, евро — 44,00−44,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,46−43,49 грн/евро.

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