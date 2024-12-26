За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 780860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 декабря: 1540 российских оккупантов, 63 БПЛА и 55 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 780860 (+1540) человек,
- танков — 9630 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 19933 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 21357 (+24) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1031 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20971 (+63),
- крылатые ракеты — 3003 (+55),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32180 (+63) ед,
- специальная техника — 3667 (+0)
Источник: Минфин
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