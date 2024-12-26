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26 декабря 2024, 11:47 Читати українською

Покупка Гренландии станет самым крупным приобретением территорий в истории США

План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением в истории США, превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая почти удвоила размер Америки на тот момент. Об этом пишет издание New York Post.

План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением в истории США, превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая почти удвоила размер Америки на тот момент.
Фото: depositphotos

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Что известно

Трамп в воскресенье придал свежий импульс этой инициативе, объявив соучредителя PayPal Кена Хоури своим кандидатом на пост посла США в Дании, которая контролирует эту огромную территорию уже более 300 лет.

«В целях национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы», — написал Трамп.

Площадь Гренландии составляет 836 330 квадратных миль, что чуть превышает 827 987 квадратных миль, приобретенных Америкой с покупкой Луизианы по договору, заключенному между тогдашним президентом Томасом Джефферсоном и Францией.

Приобретение Трампа также будет более чем вдвое больше аннексии президентом Джеймсом Полком Республики Техас в 1845 году, которая включала спорные регионы, сейчас являющиеся частью соседних штатов. Предложенный шаг администрации Трампа превзойдет и приобретение Аляски президентом Эндрю Джонсоном в 1867 году площадью в 591 000 квадратных миль.

В 2019 году тогдашний президент Трамп выразил интерес к покупке Гренландии, которая граничит с североатлантическими судоходными путями и имеет важные радарные и метеорологические установки, но идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками.

Год спустя, в последний год первого срока Трампа, помощники в Белом доме и Министерстве финансов более тщательно изучили возможность реализации покупки, даже определили финансовые ресурсы, которые могли бы быть использованы для ранних этапов проекта, как сообщили источники The Post.

«Мы двигались быстро по этим вопросам до последних дней», — сказал бывший чиновник Министерства финансов Томас Данс.

«Мы надеялись, что администрация Байдена подхватит это дело. Мы были готовы к действиям».

Помощники Трампа, ранее работавшие над планом, пришли к выводу, что ключом к решению вопроса является народ Гренландии, который нужно убедить, что присоединение к США соответствует их интересам.

В настоящее время, относительно бедное население сильно зависит от ежегодного гранта от правительства Дании. Этот примерно полумиллиардный грант составляет около 20% ВВП Гренландии и половину государственного бюджета, согласно данным Международной торговой администрации.

Теоретически гренландцы получат план администрации Трампа по улучшению их экономического положения и обеспечению продолжения самоуправления, за которым последует голосование о принятии этого плана, который затем будет ратифицирован парламентом Копенгагена перед передачей.

Но 47-му президенту предстоит нелегкий путь: на этой неделе премьер-министр Гренландии Муте Эгеде написал, что «Гренландия — наша».

«Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны потерять долгую борьбу за свободу», — сказал премьер-министр.

Трамп также упомянул о других возможных приобретениях США, заявив в выходные, что США могут попытаться вернуть зону Панамского канала, которая была передана Панаме в 1979 году президентом Джимми Картером.

По словам Трампа, он возмущен высокими пошлинами, которые центральноамериканская страна взимает с американского судоходства в регионе, и беспокоится за водный путь, если его нейтралитет окажется под угрозой со стороны Китая.

Президент Панамы уже публично высказал свое решительное возражение против этой идеи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
godvinik
godvinik
26 декабря 2024, 11:59
#
Пуйло відкрило ящик пандори територіальних захоплень, який було зачинено у 20 ст, тепер всі будуть хотіти захопити земельки.
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0
asdf2024
asdf2024
26 декабря 2024, 12:32
#
Думаю ты про Голанские высоты забыл и Косово. А земельки всегда и все хотят захватить. Хотя по мне это глупо в нынешней глобализации.
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0
asdf2024
asdf2024
26 декабря 2024, 12:33
#
Трамп нагибает…
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