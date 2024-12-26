Уставный капитал «Укрфинжитло» увеличат на 20 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ

Кабмин поручил Министерству финансов с целью увеличения уставного капитала «Укрфинжитло» (ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания») осуществить до конца 2024 года выпуск облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции допэмиссии указанного общества в общем размере 20 млрд грн. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

Согласно информации, из них:

10 млрд грн — со сроком обращения 10 лет и ставкой дохода на уровне 12,6% годовых и купонным периодом в один год,

5 млрд грн — со сроком обращения пять лет и ставкой дохода на равны 15,84% годовых и купонным периодом шесть месяцев и еще столько же со сроком обращения четыре года и ставкой дохода на уровне 16,35% годовых и купонным периодом шесть месяцев.

Постановлением также предусмотрено, что выпуск указанных облигаций внутреннего госзайма осуществляется без согласования Национального банка.

В постановлении говорится, что также Кабмин обязал Министерство экономики осуществить в течение декабря 2024 года приобретение в государственную собственность акций допэмиссии частного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания» в сумме 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа.