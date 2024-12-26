26 декабря графики отключения света для населения будут применяться с 08:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Отключение света на 26 декабря: как будут действовать графики
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Графики отключений
Для бытовых потребителей
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08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений.
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17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса
- с 07:00 до 22:00.
«Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно получить на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», — говорится в сообщении.
Графики для Киева
Графики для Киевской области
Массированный обстрел
С 4 на 25 декабря россияне совершили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Целью новых атак снова стала энергетическая инфраструктура Украины.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, во время атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.
Из-за массированного обстрела «Укрэнерго» ввело в Украине графики отключения света.
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