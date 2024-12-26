Отключение света на 26 декабря: как будут действовать графики

26 декабря графики отключения света для населения будут применяться с 08:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключений

Для бытовых потребителей

08:00 — 17:00 — полторы очереди отключений.

17:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

с 07:00 до 22:00.

«Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно получить на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», — говорится в сообщении.

Графики для Киева

Графики для Киевской области

Массированный обстрел

С 4 на 25 декабря россияне совершили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Целью новых атак снова стала энергетическая инфраструктура Украины.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, во время атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.

Из-за массированного обстрела «Укрэнерго» ввело в Украине графики отключения света.