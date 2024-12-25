Курс валют на вечер 25 декабря: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 25 декабря Закрытие 25 декабря Изменения доллар 41,92/41,94 41,80/41,84 8/10 евро 43,61/43,62 43,58/43,61 3/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,82−42,34 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,20, евро — 44,00−44,20 грн.

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