К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 25 декабря: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
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Открытие 25 декабря
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Закрытие 25 декабря
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Изменения
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41,92/41,94
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41,80/41,84
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8/10
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43,61/43,62
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43,58/43,61
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3/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,82−42,34 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,20, евро — 44,00−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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