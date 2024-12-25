Выплаты по прямым инвестициям сократились на половину в 2024 году

Фонды частного капитала в 2024 году обналичили лишь половину стоимости инвестиций, которые они обычно продают, что стало третьим годом подряд, когда выплаты инвесторам оказались ниже из-за засухи на рынке сделок.

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Фонды обычно продают 20% своих инвестиций в год, но руководители отрасли прогнозируют, что денежные выплаты в год составят примерно половину этой цифры.

Cambridge Associates, ведущий консультант крупных учреждений по их инвестициям в прямой капитал, подсчитал, что за последние три года фонды недополучили около $400 млрд в виде выплат своим инвесторам по сравнению со средними историческими показателями.

Эти данные подчеркивают растущее давление на компании, вынужденные искать пути возврата средств инвесторам, в том числе путем выхода из инвестиций в следующем году.

Фирмы пытаются заключать сделки по привлекательным ценам с начала 2022 года, когда рост процентных ставок привел к резкому росту стоимости финансирования и падению корпоративных оценок.