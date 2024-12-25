С начала года Фонд гарантирования выплатил около 600 миллионов бизнесу по кредиторским требованиям

За 11 месяцев 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 582 млн грн кредиторам 7-й очереди (юрлица — клиенты банка, не связанные с банком лицами). Более 81,5 млн грн получили кредиторы 4-й очереди (физлица и ФЛП сверх гарантированной суммы). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди (физических лиц, ФОП, юрлиц), являющихся связанными лицами банка, выплачено 191,6 млн грн.

На выполнение требований Национального банка (5-я очередь) — 20,5 млн грн.

Более 1,1 млрд. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.

Остальные средства были выплачены кредиторам 2-й и других очередей.

Всего за 11 месяцев 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд, составила почти 2,1 млрд грн.

За время деятельности Фонда по состоянию на 1 декабря 2024 года банки в ликвидации удовлетворили требования кредиторов на 70,8 млрд грн, из которых почти 18 млрд грн погашены обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).