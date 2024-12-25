Банковские группы подали в суд на регулятора из-за стресс-тестов

Банковские и бизнес-группы подали в суд на Федеральную резервную систему (ФРС) через ежегодные стресс-тесты центрального банка. Они заявили, что стремятся к большей прозрачности и хотят участвовать в принятии правил для тестов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Группы, включая Институт банковской политики и Американскую ассоциацию банкиров, утверждают, что критерии ФРС для тестов разработаны тайно и создают изменчивые и непонятные требования и ограничения по банковскому капиталу.

В соответствии с федеральным иском, поданным во вторник в Колумбусе, штат Огайо, все это в конечном итоге влияет на стоимость финансовых услуг в США.

В иске просят суд признать незаконными модели и сценарии, использованные в стресс-тесте 2024, а также в версиях 2025 и 2026 годов. Группы также хотят, чтобы ФРС разрешила общественное обсуждение моделей тестов перед их внедрением.

Отсутствие прозрачности правления ФРС приводит к значительной и непредсказуемой волатильности в требованиях к капиталу банков. Это в свою очередь ухудшает способность банков эффективно использовать капитал, включая предоставление кредитов малому бизнесу и другим предприятиям, которые являются ключевыми двигателями роста и создания рабочих мест в экономике США", — пишут группы в иске.

Группы, представляющие интересы банков, включая JPMorgan, Goldman Sachs и Bank of America, признали, что ФРС объявила о своем намерении внести изменения в процесс. Однако они отметили, что крайний срок для судебных обжалований отдельных процедур истекает в феврале.

Стресс-тесты

Ежегодная проверка финансового состояния банков, введенная после Большого финансового кризиса, направлена на оценку того, как кредиторы справятся с гипотетической рецессией.

Согласно предлагаемому пересмотренному плану ФРС, результаты тестов будут усредняться за два года, а регулятор будет ежегодно проводить общественное обсуждение гипотетических сценариев перед их утверждением.

В понедельник центральный банк заявил, что планирует начать процесс общественного обсуждения потенциальных изменений в начале следующего года.

Федеральная резервная система сталкивается с изменяющимися юридическими условиями и изменениями в рамках административного права, поскольку на федеральные агентства оказывается давление со стороны администрации Трампа, вступающей в должность президента США, и банкиров с призывом к более мягкому регулированию. В начале этого года Верховный суд США ограничил полномочия регуляторов по толкованию законов.

Исполнительные директора Уолл-стрит и представляющие их отраслевые ассоциации давно критикуют отдельные аспекты различных требований к капиталу, но эта критика достигла своего апогея после того, как в прошлом году три регулятора, включая ФРС, предложили усиление нормативов, известное как «Базель III Endgame».

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов.

Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками по банковскому делу, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.