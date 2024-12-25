Австрийский холдинг Фирташа обанкротился (обновлено)

Земельный суд Зальцбурга открыл производство по делу о банкротстве холдинга Ostchem Holding GmbH, являющегося частью сети компаний украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийское информагентство АРА.

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«В понедельник в земельном суде Зальцбурга было открыто производство по делу о банкротстве компании Ostchem Holding GmbH. Согласно Австрийской ассоциации кредитных реформ, базирующаяся в Зальцбурге компания является классическим холдингом, единственной корпоративной целью которого является владение и управление пакетами акций компаний. Она является частью сети компаний, принадлежащих проживающему в Вене Дмитрию Фирташу», — говорится в сообщении.

Мажоритарным акционером (86%) холдинговой компании является зарегистрированная на Кипре компания Fleori Enterprises Ltd., принадлежащая Фирташу.

Единственным «активом» должника недавно была 100-процентная дочерняя компания в Германии. Другой хозяйственной деятельности не было. После аннексии Крыма в 2014 году компания потеряла контроль над расположенным там химическим заводом. С потерей завода операционная деятельность дочерней компании второго уровня, ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», которая находится на стадии ликвидации, также полностью прекратилась", — отмечается в сообщении.

В то же время указывается, что Ostchem Holding GmbH все еще имеет высокую налоговую задолженность перед Австрийской Республикой, которая не может быть уплачена.

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По данным ассоциации кредитных реформ, неуплаченными остаются налог на прибыль за 2011 год на общую сумму 3,36 млн евро и за 2012 год на общую сумму 4,21 млн. евро.

Срок оплаты должен был наступить 27 декабря 2024 года. Обжаловать ответные сообщения или решения федерального финансового суда уже невозможно.

«Согласно балансу за 2023 финансовый год, де-факто активы отсутствуют, но есть обязательства на общую сумму почти 43 млн евро. По данным ассоциации кредитных реформ, список кредиторов еще не составлен. Компания должна быть закрыта и ликвидирована, работников больше не трудоустраивают. У кредиторов есть время до 5 марта 2025 года, чтобы зарегистрировать свои требования», — говорится в сообщении.

Впрочем, это не единственная компания Фирташа, зарегистрированная в Австрии. По данным австрийской газеты Kleine Zeitung, группа Group DF International GmbH Фирташ планирует построить химический индустриальный парк в городе Ровно в сотрудничестве с корейской компанией Hyundai Engineering в рамках послевоенного восстановления Украины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в Вене в апреле 2024 года.

Ostchem

Ostchem Holding AG — холдинговая компания, объединяющая группу химических предприятий, производящих минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Ostchem Holding входит в состав финансово-промышленной группы Group DF Дмитрия Фирташа.

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Group DF прокомментировала ситуацию.

Отмечается, что компания Ostchem Holding GmbH (Австрия) владела исключительно единственным титановым активом — «Крымским титаном», потерявшим Группу из-за войны. Утрата этого актива в Крыму является логической причиной начала процедуры банкротства.

«Отмечаем, что украинский азотный холдинг Ostchem, специализирующийся на производстве удобрений, никак не связан с австрийским холдингом и продолжает полноценно работать в Украине: предприятия Черкасский „Азот“ и „Ровноазот“ продолжают отгружать продукцию согласно действиям % выполнять свои обязательства», — говорится в сообщении.