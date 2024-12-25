Европейский Союз направил в специальный фонд Государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила от ЕС грант на 150 миллионов евро. На что направят средства
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости). Общий предусмотренный объем — 300 млн евро.
Первый транш в размере 150 млн. евро Украина получила в декабре 2023 года.
Куда направят деньги
Средства второго транша будут направлены на:
- обеспечение бесплатным питанием детей 1−4 классов — 65 млн. евро;
- восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро;
- поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и доступа производителей сельскохозяйственной продукции к финансированию — 20 млн. евро;
- восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в том числе транспортной инфраструктуры, критических и коммунальных объектов, коммунальных услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений — 15 млн евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
Вже останньому дурню давно зрозуміло, що корупції в Україні немає:)
Хоча мабуть ще є хтось за останніми.