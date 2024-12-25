Украина получила от ЕС грант на 150 миллионов евро. На что направят средства

Европейский Союз направил в специальный фонд Государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости). Общий предусмотренный объем — 300 млн евро.

Первый транш в размере 150 млн. евро Украина получила в декабре 2023 года.

Куда направят деньги

Средства второго транша будут направлены на: