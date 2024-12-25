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25 декабря 2024, 13:45 Читати українською

Украина получила от ЕС грант на 150 миллионов евро. На что направят средства

Европейский Союз направил в специальный фонд Государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Европейский Союз направил в специальный фонд Государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта.
Фото: pixabay.com

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Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости). Общий предусмотренный объем — 300 млн евро.

Первый транш в размере 150 млн. евро Украина получила в декабре 2023 года.

Куда направят деньги

Средства второго транша будут направлены на:

  • обеспечение бесплатным питанием детей 1−4 классов — 65 млн. евро;
  • восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро;
  • поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и доступа производителей сельскохозяйственной продукции к финансированию — 20 млн. евро;
  • восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в том числе транспортной инфраструктуры, критических и коммунальных объектов, коммунальных услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений — 15 млн евро.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
25 декабря 2024, 13:49
#
Супер!
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 14:30
#
Жду комментариев от «бото ферм» и других «патриотов»,о том, как …уже всем известно, что Ермак и Зеленский эти деньги поделили и спрятали в «Дубаях»…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 декабря 2024, 14:38
#
Це все наклеп на найпотужніших.
Вже останньому дурню давно зрозуміло, що корупції в Україні немає:)
Хоча мабуть ще є хтось за останніми.
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