«Укрпочта» выпустила почтовый набор, посвященный Рождеству, состоящему из блока марок «Новая радость не бывала. Рождество», конверта «Первый день» и карточки. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.
«Укрпочта» выпустила марку, посвященную Рождеству (фото)
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Что известно
Названием почтового выпуска стали слова украинской колядки «Нова радість стала».
Блок состоит из пяти марок.
Источник: Минфин
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