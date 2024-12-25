В среду на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 10 копеек в продаже.
Курс валют на 25 декабря: доллар в банках потерял 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Курс евро также не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,35 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 44,00−44,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,92−41,94 грн/$.
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Источник: Минфин
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