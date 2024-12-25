«Укрэнерго» ввело графики отключения света из-за массированной атаки рф

25 декабря «Укрэнерго» ввело графики отключения света в Украине. Причина — массированный обстрел врага. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Как отмечаются энергетики, в связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры по ограничению потребления.

«Графики применения отключений в вашем регионе — узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.

Следует добавить, что на фоне массированных обстрелов в сети сообщали об отключении света. Электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.

Массированная атака рф

Россияне в ночь на 25 декабря выпустили ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет «Калибр» с Черного моря и баллистических ракет.