25 декабря «Укрэнерго» ввело графики отключения света в Украине. Причина — массированный обстрел врага. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
«Укрэнерго» ввело графики отключения света из-за массированной атаки рф
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Как отмечаются энергетики, в связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры по ограничению потребления.
«Графики применения отключений в вашем регионе — узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.
Следует добавить, что на фоне массированных обстрелов в сети сообщали об отключении света. Электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.
Массированная атака рф
Россияне в ночь на 25 декабря выпустили ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет «Калибр» с Черного моря и баллистических ракет.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии