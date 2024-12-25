Поздравляем с Рождеством!

Уважаемые читатели!

В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!

Пусть сбудутся все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

Сегодня предлагаем на минуту остановиться, перевести дыхание и хотя бы на чуть-чуть (или сильно-сильно) поверить в Рождественское чудо.

Нажимайте на героя со своим настроением и вместе с ним смотрите видео, которое подойдет именно вам в эту минуту