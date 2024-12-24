К закрытию межбанка курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 декабря: доллар и евро подешевели на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 24 декабря
|
Закрытие 24 декабря
|
Изменения
|
42,03/42,05
|
41,92/41,94
|
11/11
|
43,68/43,68
|
43,62/43,63
|
6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 44,00−44,20 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии