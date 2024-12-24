Курс валют на вечер 24 декабря: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 24 декабря Закрытие 24 декабря Изменения доллар 42,03/42,05 41,92/41,94 11/11 евро 43,68/43,68 43,62/43,63 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 44,00−44,20 грн.

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