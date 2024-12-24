Министерство финансов 24 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,16 млрд грн, что на 6,16 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 10,32 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 4 миллиардов от продажи облигаций и снизил ставки
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,44 млрд грн под 15,08% с погашением 4 февраля 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,09%);
- 678,35 млн грн под 16,19% с погашением 14 апреля 2027 (на прошлой неделе ставка была 16,20%);
- 2,04 млрд грн под 16,48% с погашением 3 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,50%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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