Кабмин упростил ветеранам доступ к грантам на бизнес

Кабинет Министров принял постановление, которое сделает ветеранские гранты более доступными. Защитники, в частности, получат возможность выбирать сроки реализации проекта для открытия собственного дела в рамках правительственной программы «єРобота». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство приняло постановление, которое сделает ветеранские гранты еще более доступными. Предприниматели, которые в течение определенного срока — три, пять или семь лет — выплатят налоги на сумму полученного гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату», — отметил он.

По словам премьера, уже 1100 ветеранов и их родных получили более 500 млн грн грантовых средств для старта и развития бизнеса.

«В целом государство выдало гражданам для возбуждения собственного дела более 22 тыс. микрогрантов. Это потенциально сгенерирует около 42 тысяч новых рабочих мест», — добавил Шмыгаль.

Кроме того, правительство приняло решение для улучшения оказания психологической помощи ветеранам. В частности, расширили состав мультидисциплинарных медицинских команд.

Также повысили предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным учреждениям, лечащим ветеранов.