Новая мем-монета на Polygon нацелилась на $10, оставляя позади ADA и DOGE

Новая мем-монета на сети Polygon привлекает внимание. С амбициозной целью достичь цены в $10, она стремится превзойти такие известные криптовалюты, как Cardano и Dogecoin . Этот новичок вызывает ажиотаж и множество спекуляций. Может ли он стать следующим крупным игроком в мире цифровых валют?

Завоюйте большие выигрыши с XYZ: новый тяжеловес среди мем-монет

Фанаты в восторге! Токен XYZ выходит на крипто-арену, нанося удары по конкурентам — бесполезным монетам, мошенническим проектам и ферминг-схемам. Как настоящий чемпион, этот первый в истории мем-токен на тему спорта уверенно преодолевает медвежий рынок, не сбавляя обороты. С амбициями на рост в 9,900%, XYZ намерен оставить позади такие победоносные мем-монеты 2024 года, как BOME и WIF.

💰 Властвуйте на поле, зарабатывайте, пока играют другие 💰

XYZ — это не просто очередной мем-токен, он создает уникальное игровое поле с XYZVerse, где адреналин спортивных событий встречается с энергией мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, рынки предсказаний и спортивные ставки, XYZ готов привлечь миллионы азартных игроков, жаждущих присоединиться к действию.

Помните Polymarket и его невероятный $1 миллиард объема торгов во время ажиотажа ставок на выборы в США? XYZ готовится к еще большему триумфу в сфере GameFi, позволяя своим участникам заработать на идеальном сочетании мем-монет, спортивного хайпа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Используя постоянно растущую нишу азартных игр, XYZ готов стать королем мем-монет. Рост BOME на 5,000% и ралли WIF на 1,000% теперь остались в прошлом, потому что XYZ готов взорваться с более чем 9,900% от текущей цены к моменту генерации токенов (TGE), затмив своих сенсационных предшественников. Войдите в игру заранее, чтобы занять свою позицию — в настоящее время недооцененный, XYZ готовится побить новые рекорды!

🥇Собирая сообщество, обеспечивая победу 🥇

XYZVerse станет главным игроком в этом бычьем рынке, давая сообществу возможность определять стратегию и направление экосистемы. Активным участникам будут начисляться токены XYZ через аирдропы как награда за их вклад. С четкой токеномикой и планами на листинг на CEX/DEX, XYZ готов к чемпионскому забегу, гарантируя стабильный поток доходов и регулярное сжигание токенов для поддержки высокой цены и процветающего сообщества.

Предпродажа XYZ уже в разгаре — не пропустите шанс на рост в 9,900%! <<

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) в последнее время переживает значительные ценовые колебания. За последнюю неделю цена упала на 20.80%. За последний месяц снижение составило 14.34%. Однако за шесть месяцев цена ADA выросла на 122.45%. Этот долгосрочный рост указывает на сильный импульс, несмотря на краткосрочные спады.

Индекс относительной силы (RSI) для ADA составляет 42.36, что говорит о приближении к зоне перепроданности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 13.57, что также указывает на возможный разворот вверх. Уровень MACD составляет -0.0055, что демонстрирует медвежий импульс, но намекает на возможное изменение. Простые скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней находятся на уровнях $0.89 и $0.90 соответственно, что указывает на консолидацию цены.

Если ADA преодолеет ближайший уровень сопротивления в $1.28, она может достичь второго сопротивления в $1.64, что составит рост примерно на 48% и 78% от текущего диапазона цены $0.72-$1.08. В противном случае, при снижении до уровня поддержки в $0.56, цена может упасть на 22%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin также столкнулся с существенными изменениями в цене. За последнюю неделю цена упала на 24.51%, а за месяц снижение составило 25.80%. Тем не менее, за шесть месяцев DOGE вырос на 141.95%. В настоящее время он торгуется в диапазоне $0.24-$0.40, отражая волатильность на рынке.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Простые скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней находятся на уровне $0.31, указывая на период консолидации. Индекс относительной силы (RSI) составляет 41.81, что намекает на близость к зоне перепроданности. Значение Стохастика — 17.76, что поддерживает возможность восходящего импульса. Однако уровень MACD находится на отметке -0.002010, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Ключевые уровни цены для Dogecoin: ближайшее сопротивление находится на уровне $0.48, что означает рост примерно на 60% от нижней границы текущего диапазона. Второй уровень сопротивления — $0.63. На нижней стороне уровень поддержки составляет $0.17. Пробой ниже может привести к снижению до второго уровня поддержки в $0.0252.

Вывод

ADA и DOGE — сильные монеты, но XYZVerse (XYZ) объединяет спорт и мемы, чтобы превзойти их с 20,000% ростом в бычьем рынке 2024 года.

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