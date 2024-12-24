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24 декабря 2024, 12:10 Читати українською

Новая мем-монета на Polygon нацелилась на $10, оставляя позади ADA и DOGE

Новая мем-монета на сети Polygon привлекает внимание. С амбициозной целью достичь цены в $10, она стремится превзойти такие известные криптовалюты, как Cardano и Dogecoin. Этот новичок вызывает ажиотаж и множество спекуляций. Может ли он стать следующим крупным игроком в мире цифровых валют?

Новая мем-монета на сети Polygon привлекает внимание.

Завоюйте большие выигрыши с XYZ: новый тяжеловес среди мем-монет

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Фанаты в восторге! Токен XYZ выходит на крипто-арену, нанося удары по конкурентам — бесполезным монетам, мошенническим проектам и ферминг-схемам. Как настоящий чемпион, этот первый в истории мем-токен на тему спорта уверенно преодолевает медвежий рынок, не сбавляя обороты. С амбициями на рост в 9,900%, XYZ намерен оставить позади такие победоносные мем-монеты 2024 года, как BOME и WIF.

💰 Властвуйте на поле, зарабатывайте, пока играют другие 💰

XYZ — это не просто очередной мем-токен, он создает уникальное игровое поле с XYZVerse, где адреналин спортивных событий встречается с энергией мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, рынки предсказаний и спортивные ставки, XYZ готов привлечь миллионы азартных игроков, жаждущих присоединиться к действию.

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Cardano (ADA)

Cardano (ADA) в последнее время переживает значительные ценовые колебания. За последнюю неделю цена упала на 20.80%. За последний месяц снижение составило 14.34%. Однако за шесть месяцев цена ADA выросла на 122.45%. Этот долгосрочный рост указывает на сильный импульс, несмотря на краткосрочные спады.

Индекс относительной силы (RSI) для ADA составляет 42.36, что говорит о приближении к зоне перепроданности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 13.57, что также указывает на возможный разворот вверх. Уровень MACD составляет -0.0055, что демонстрирует медвежий импульс, но намекает на возможное изменение. Простые скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней находятся на уровнях $0.89 и $0.90 соответственно, что указывает на консолидацию цены.

Если ADA преодолеет ближайший уровень сопротивления в $1.28, она может достичь второго сопротивления в $1.64, что составит рост примерно на 48% и 78% от текущего диапазона цены $0.72-$1.08. В противном случае, при снижении до уровня поддержки в $0.56, цена может упасть на 22%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin также столкнулся с существенными изменениями в цене. За последнюю неделю цена упала на 24.51%, а за месяц снижение составило 25.80%. Тем не менее, за шесть месяцев DOGE вырос на 141.95%. В настоящее время он торгуется в диапазоне $0.24-$0.40, отражая волатильность на рынке.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Простые скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней находятся на уровне $0.31, указывая на период консолидации. Индекс относительной силы (RSI) составляет 41.81, что намекает на близость к зоне перепроданности. Значение Стохастика — 17.76, что поддерживает возможность восходящего импульса. Однако уровень MACD находится на отметке -0.002010, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Ключевые уровни цены для Dogecoin: ближайшее сопротивление находится на уровне $0.48, что означает рост примерно на 60% от нижней границы текущего диапазона. Второй уровень сопротивления — $0.63. На нижней стороне уровень поддержки составляет $0.17. Пробой ниже может привести к снижению до второго уровня поддержки в $0.0252.

Вывод

ADA и DOGE — сильные монеты, но XYZVerse (XYZ) объединяет спорт и мемы, чтобы превзойти их с 20,000% ростом в бычьем рынке 2024 года.

Вы можете найти больше информации о XYZVerse (XYZ) здесь

Источник: Минфин
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