Курс валют на 24 декабря: доллар в банках прибавил 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро добавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,28−42,35, евро — 44,12−44,31 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,03−42,05 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,68 грн/евро.

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