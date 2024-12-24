Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
Курс валют на 24 декабря: доллар в банках прибавил 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро добавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,28−42,35, евро — 44,12−44,31 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,03−42,05 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,68 грн/евро.
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Источник: Минфин
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