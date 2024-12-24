НБУ ввел в обращение новую монету — «Безбарьерность» (фото)

Глава Национального банка Андрей Пышный презентовал во время встречи сообщества «Бизнес без барьеров», состоявшейся с участием первой леди Елены Зеленской, сообщает пресс-служба НБУ .

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«Именно в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской „Без барьеров“ в апреле 2021 года была принята Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине», — напомнили в Нацбанке.

Представляя монету, Пышный рассказал об усилиях Национального банка для создания самой инклюзивной финансовой системы в мире.

«Чтобы отметить прогресс Украины в развитии инклюзивного общества, мы создали особую памятную монету. Посвятили ее всему сообществу, претворяющему в жизнь философию безбарьерности, кто строит общество без ограничений, где каждый человек, независимо от возраста, пола, состояния здоровья этнической принадлежности или социального статуса, имеет равные возможности для развития и самореализации», — сказал Пышный.

Что изображено на монете

На аверсе монеты по центру размещен стилизованный образ птицы с искусственным механическим крылом (протезом), символизирующий свободу, несокрушимость духа и возможность преодолевать пространство без помех.

На реверсе монеты — стилизованное изображение разных людей, объединенных кругом: родители, дети, пожилые люди, люди, пользующиеся колесным креслом, люди с протезированием, владельцы животных. Эта композиция символизирует разнообразие и безбарьерность, что подчеркивает единство и инклюзивность общества.

Памятная монета «Безбарьерность» имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 30 000 штук в сувенирной упаковке. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.