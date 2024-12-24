За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 777 720 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 декабря: 1630 российских оккупантов, 9 танков и 44 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 777720 (+1630) человек,
- танков — 9624 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 19915 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 21323 (+10) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1030 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20834 (+44),
- крылатые ракеты — 2948 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32086 (+47) ед,
- специальная техника — 3667 (+3)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии