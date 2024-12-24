Чистый доход ресторанного бизнеса в Украине в 2023 году вырос на 120% — исследование

Чистый доход ресторанного бизнеса в Украине в 2023 году достиг 31,6 млрд грн, что на 120% больше, чем в 2022 году и на 26% больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в исследовании YC.Market.

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Кто лидирует

В региональном разрезе Киев продолжает доминировать с чистым доходом более 23 млрд грн, что составляет 72% дохода сферы. В столице работает более 1,2 тыс. компаний, что делает ее основным гастрономическим центром страны.

Днепропетровская область заняла второе место с доходом 1,6 млрд грн, а Львовская область — третье, заработав 1,4 млрд грн.

Количество компаний в отрасли приросло на 30%: если в 2022 году активными были 2,6 тыс. компаний, то в 2023 году их количество превысило 3,5 тыс.

Число физических лиц-предпринимателей также увеличилось: в 2023 году зарегистрировано 19,4 тыс. новых ФОП, что в два раза больше, чем в 2022 году. В 2024 году прирост регистраций по отношению к 2023 году снизился на 4%.

Больше новых ФОП в этой индустрии за 2023 — ноябрь 2024 года открыли в Киеве (4,2 тыс.), Днепропетровской (2,5 тыс.), Львовской (2,3 тыс.) и Киевской (2,2 тыс.) областях.

Отмечается, что безоговорочным лидером остается McDonald's, заработавший в 2023 году более 12,9 млрд, что составляет почти 40% всего дохода. Франчайзи KFC совокупно заняли второе место, заработав 2,5 млрд: ООО «Тести Фуд» — более 1 млрд, ООО «Глобальная ресторанная группа — Украина» — 826 млн и ООО «Дтс-Харьков» — более 619 млн грн.

Среди других известных брендов в десятке: «Пузата Хата» — около 951 млн, Domino's Pizza — более 369 млн, сеть ресторанов японской кухни «Сушия» — более 322 млн и Salateira — почти 289 млн.

В десятке также ООО «Вог Кафе», оперирующее сетью кафе на АЗК WOG. Чистый доход компании в 2023 году составил почти 174 млн и прирос на 106% по сравнению с 2022 годом.

Сеть ресторанов Tarrantino Family, оперирующая десятками ресторанов в Киеве, среди которых «Хачапури и вино», «Буффалино» и «Рукола» получила почти 138 млрд. чистого дохода, а прирост составил рекордные 310%.