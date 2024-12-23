Курс валют на вечер 23 декабря: на межбанке доллар подорожал

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 23 декабря Закрытие 23 декабря Изменения доллар 41,97/41,99 42,03/42,05 6 /6 евро 43,71/43,72 43,69/43,69 2/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,25−42,34, евро — 44,10−44,30 грн.

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