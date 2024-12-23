К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 23 декабря: на межбанке доллар подорожал
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 23 декабря
|
Закрытие 23 декабря
|
Изменения
|
41,97/41,99
|
42,03/42,05
|
6 /6
|
43,71/43,72
|
43,69/43,69
|
2/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,25−42,34, евро — 44,10−44,30 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1