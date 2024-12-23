На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов девяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 16,5 млрд грн
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Из них на сумму почти 16,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 212,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 2,1 млн грн, ценные бумаги за 0,3 млн грн.
Все запланированные аукционы на эту неделю можно найти по ссылке.
Источник: Минфин
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