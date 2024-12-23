Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 16,5 млрд грн

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Подробности

Из них на сумму почти 16,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 212,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 2,1 млн грн, ценные бумаги за 0,3 млн грн.