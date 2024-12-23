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23 декабря 2024, 14:53 Читати українською

Telegram впервые стал прибыльным

Мессенджер Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным, сообщил его основатель Павел Дуров.

Мессенджер Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным, сообщил его основатель Павел Дуров.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДетали«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — рассказал он.

Он отметил, что в этом году было запущено несколько обновлений в рамках монетизации: это звезды, мини-приложения, подарки, Telegram Business и Telegram Gateway и др.

По мнению Дурова, это доказывает, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Напомним

Financial Times сообщала со ссылкой на финансовую отчетность Telegram, что за прошлый год выручка платформы составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток — около $173 млн после уплаты налогов.

В первой половине этого года, писала FT, Telegram демонстрировал финансовые успехи. Доходы от рекламы у компании составили $120 млн (больше в два раза, чем годом ранее), продажи подписок $119 млн (против $32 млн). Также ей удалось заработать на продаже своей криптовалюты Toncoin. В целом доходы Telegram от продажи цифровых активов составили $353 млн, из них $348 млн — от продаж Toncoin.

Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 года. В сентябре этого года число подписчиков впервые превысило 10 млн пользователей.

Telegram Stars или звезды появились на платформе в прошедшем июне, они представляют собой внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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