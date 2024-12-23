Telegram впервые стал прибыльным

Мессенджер Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным, сообщил его основатель Павел Дуров.

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Детали

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — рассказал он.

Он отметил, что в этом году было запущено несколько обновлений в рамках монетизации: это звезды, мини-приложения, подарки, Telegram Business и Telegram Gateway и др.

По мнению Дурова, это доказывает, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Напомним

Financial Times сообщала со ссылкой на финансовую отчетность Telegram, что за прошлый год выручка платформы составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток — около $173 млн после уплаты налогов.

В первой половине этого года, писала FT, Telegram демонстрировал финансовые успехи. Доходы от рекламы у компании составили $120 млн (больше в два раза, чем годом ранее), продажи подписок $119 млн (против $32 млн). Также ей удалось заработать на продаже своей криптовалюты Toncoin. В целом доходы Telegram от продажи цифровых активов составили $353 млн, из них $348 млн — от продаж Toncoin.

Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 года. В сентябре этого года число подписчиков впервые превысило 10 млн пользователей.

Telegram Stars или звезды появились на платформе в прошедшем июне, они представляют собой внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях.