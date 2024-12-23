НБУ: Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился за год более чем на 20%

Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился за год (по состоянию на 1 ноября 2024 по 1 ноября 2023 года) более чем на 20%, население — более чем на 30%. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности .

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Как изменился портфель

В опросе об условиях кредитования банки отмечают рост спроса на заемные средства от клиентов (по кредитам бизнеса — оценки самые высокие с 2021 года).

Корпоративный кредитный портфель растет у банков всех групп и предприятий разного размера. Финучреждения активно кредитуют предприятия сельского хозяйства, торговли и промышленности, прилагаясь к их росту.

Пошаговое выполнение Стратегии по развитию кредитования устраняет существующие пробелы на рынке для улучшения доступа к кредитным ресурсам. Заключенный банками летом меморандум способствовал финансированию возобновления энергетики на льготных условиях.

В сегменте розничного необеспеченного кредитования конкуренция еще сильнее, чем в корпоративном. Несмотря на рост кредитов, их уровень остается достаточно низким по отношению к ВВП и доходам населения, что свидетельствует о значительном пространстве для наращивания портфеля.

Роль государственной поддержки в кредитовании бизнеса в дальнейшем ослабляется. В дальнейшем дизайн программ государственной поддержки должен обеспечивать преобладание рыночных механизмов.

В то же время усиливается роль гарантий правительства и международных финансовых организаций для покрытия кредитного риска.