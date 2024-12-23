За прошедший месяц украинцы приобрели 822 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 37% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирали украинцы в ноябре
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Из этого количества: новых — 698 ед. (-23%); б/у — 124 ед. (-69%) ед. Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковых автомобилей.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» в ноябре составляла менее 1%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 80%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- HONDA M-NV — 99 ед.;
- BYD Song Plus — 91 ед;
- ZEEKR 001 — 73 ед; VOLKSWAGEN ID.4 — 71 ед;
- AUDI Q4 e-tron — 35 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.
- TESLA Model 3 — 15 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 9 ед;
- BAIC EC3 — 9 ед;
- BUICK Envision — 7 ед;
- ZEEKR 001 — 7 ед.
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Источник: Минфин
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