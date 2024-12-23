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23 декабря 2024, 13:20 Читати українською

Эфириум стремится к $6,000, а XYZVerse обещает рост на 16,900%: кто окажется победителем

Ethereum приближается к новой вехе, планируя достичь отметки в $6,000 за монету. Одновременно XYZVerse привлекает внимание своим мем-токеном, обещая потрясающие доходы до 16,900%. Криптосообщество с интересом наблюдает за этими двумя конкурентами, задаваясь вопросом, кто из них принесет более впечатляющую прибыль.

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Захвати лидерство с XYZ: новый чемпион среди мемкойнов!

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Игра началась, и XYZ возглавляет гонку в мире мемкойнов! Этот сенсационный спортивный мем-токен выходит на рынок с неудержимым импульсом, оставляя позади слабых конкурентов и мошеннические криптовалюты.

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Вспомните, как Polymarket достиг объема торгов в $1 миллиард во время ажиотажа вокруг ставок на выборы в США. Теперь представьте это в разы больше в рамках XYZVerse. С миллионами спортивных бетторов, готовых присоединиться к действию, возможности для ранних инвесторов в XYZ действительно огромны!

XYZ в настоящее время недооценен, и с грядущими листингами на крупных биржах участники предпродажи могут рассчитывать на доходы, меняющие жизнь.

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Эфириум (ETH)

Цена Ethereum недавно претерпела заметные колебания. За последнюю неделю ETH упал на 10.38%, что указывает на краткосрочный медвежий тренд. Однако за последний месяц криптовалюта выросла на 7.05%, показывая признаки восстановления. За шесть месяцев ETH потерял 2.34%, что отражает общую волатильность рынка.

В настоящее время Ethereum торгуется в диапазоне от $3,648.43 до $4,137.17. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $4,317.86, а уровень поддержки — на $3,340.38. Индекс относительной силы (RSI) составляет 20.60, что свидетельствует о перепроданности ETH и возможном развороте тренда. Простая скользящая средняя за 10 дней составляет $3,622.00, что ниже средней за 100 дней в $3,869.08, указывая на потенциальный сдвиг в импульсе.

Если Ethereum пробьет сопротивление на уровне $4,317.86, его следующая цель может быть на отметке $4,806.60, что соответствует возможному росту примерно на 16%. С другой стороны, падение ниже уровня поддержки $3,340.38 может привести к снижению до $2,851.64, что будет означать уменьшение приблизительно на 22%. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями, чтобы определить дальнейшее движение Ethereum.

Хотя ETH и другие ведущие криптовалюты обещают рост, цель XYZVerse достичь 20,000% роста и его уникальная спортивно-мемная экосистема делают его выдающимся претендентом на лидерство в криптобуме 2024 года.

Подробнее о XYZVerse (XYZ) вы можете узнать здесь

Источник: Минфин
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