Курс валют на 23 декабря: доллар и евро дорожают в обменниках

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 9 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро добавило 19 копеек в покупке и 18 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,30, евро — 44,15−44,38 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,97−41,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,71−43,72 грн/евро.

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