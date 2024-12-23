Северокорейские хакеры похитили в 2024 году криптоактивы на $1,34 млрд

С начала года связанные с Северной Кореей хакеры похитили криптоактивов «больше, чем когда-либо прежде» — на $1,34 млрд. Об этом говорится в отчете Chainalysis, пишет Forklog.

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Что известно

«Это 61% от суммы, украденной за весь год», — подчеркнули аналитики.

По их наблюдениям, общая сумма похищенных средств выросла на 21% в сравнении с показателем 2023 года — $2,2 млрд против $1,8 млрд; число соответствующих инцидентов увеличилось с 282 до 303.

«Связанные с Северной Кореей группировки украли $1,34 млрд в результате 47 инцидентов в 2024 году, что значительно больше по сравнению с $660,5 млн, похищенными в ходе 20 атак в 2023 году, согласно данным исследования», — пишет Bloomberg.

По данным Chainalysis, хакеры часто отмывают украденные криптоактивы через децентрализованные биржи, майнинговые сервисы или криптомиксеры, чтобы скрыть их происхождение.