Прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 774 100 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 декабря: 1 820 российских оккупантов, 15 танков и 50 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 774100 (+1820) человек,
- танков — 9609 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 19870 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 21284 (+32) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1030 (+3) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20735 (+50),
- крылатые ракеты — 2947 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31972 (+81) ед,
- специальная техника — 3662 (+0).
Источник: Минфин
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