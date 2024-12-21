Пенсионное страхование: С начала года украинцы добровольно уплатили более 44 миллионов (инфографика)

В январе — ноябре 2024 года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 44,3 млн грн добровольных взносов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

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Добровольные платежи

С начала 2024 года по состоянию на 1 декабря в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 19 853 добровольных платежа на общую сумму 44,3 млн грн.

Подавляющее большинство платежей (61,4%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.

Большинство добровольных взносов — 16 799 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 3054 плательщиков перевели средства в пользу других лиц.

За одиннадцать месяцев от 55 «меценатов» поступило 569,8 тыс. грн благотворительных пожертвований.