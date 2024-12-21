За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 772 280 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 декабря: 1 860 российских оккупантов, 10 танков, 4 ракеты и 85 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 772280 (+1860) человек,
- танков — 9594 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 19841 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 21252 (+32) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1027 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20685 (+85),
- крылатые ракеты — 2947 (+4),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31891 (+98) ед,
- специальная техника — 3662 (+0).
Источник: Минфин
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