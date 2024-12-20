В НБУ рассказали, как будут работать СЭП и банки на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2024 и в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что в этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время, Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

В связи с этим:

30 декабря 2024 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и Нацибанк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 13:00.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте проводятся до 16:00.

31 декабря 2024 и 1 января 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.

Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

«Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными разными номиналами», — говорится в сообщении регулятора.