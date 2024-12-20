S&P снизило рейтинг Укрзализныци после ее предложения отложить выплаты по евробондам

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's снизило рейтинг Укрзализныци в «CC» с «CCC+» в связи с предложением об отсрочке на год с января этого года выплаты по двум выпускам еврооблигаций, прогноз «негативный». Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

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«Мы видим существенное ослабление способности Укрзализныци к погашению долга и считаем, что дефолт по долгу Укрзализныци практически определен в соответствии с нашей методологией. В результате мы снизили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента УЗ», — говорится в сообщении агентства на его сайте в пятницу.

Уточняется, что негативный прогноз отражает мнение агентства о том, что Укрзализныця, скорее всего, реализует свои планы по реструктуризации долга в ближайшие несколько недель, что S&P считает равносильным дефолту.