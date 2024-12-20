США разрешили Турции и Венгрии платить за российский газ через Газпромбанк

США сделали исключение для Турции и Венгрии после введения санкций против Газпромбанка по платежам за российский газ. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, сообщает Reuters.

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В ноябре США ввели новые санкции против российского Газпромбанка, одного из крупнейших банков страны, получающего платежи за природный газ от клиентов Газпрома в Европе.

Турция, Венгрия и Словакия использовали банк для осуществления платежей и с тех пор искали другие способы оплаты. Турция и Венгрия попросили Соединенные Штаты сделать исключение для них.

Турция импортирует почти всю потребность в газе, причем россия является главным поставщиком, обеспечивая более 50% трубопроводного импорта страны, или 21,1 млрд кубометров в прошлом году.

Также 19 декабря США предоставили исключение Венгрии, освободив от санкций платежи за газ, о чем заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее Венгрия, в основном зависящая от российской нефти и газа, тоже обратилась в США с просьбой предоставить ей исключение из санкций против Газпромбанка.

Напомним

В ноябре США ввели ограничения против более чем 50 российских банков, включая Газпромбанк, а также против более 40 российских регистраторов ценных бумаг. Санкции вступили в силу 20 декабря. Через Газпромбанк производились расчеты за газ, в том числе с так называемыми «недружественными странами».

Введение санкций вызвало озабоченность не только Турции. В начале декабря Европейский союз призвал США рассмотреть возможность послаблений по отношению к Газпромбанку, учитывая его ключевую роль в обеспечении поставок российского газа. По данным Bloomberg, представители европейских властей и бизнеса предупредили, что санкции против ГПБ могут угрожать стабильности поставок газа в регион. В результате ЕС и США начали обсуждать возможные формы и масштабы смягчения ограничений.

После включения Газпромбанка в список санкций владимир путин подписал указ, отменяющий обязательное использование Газпромбанка для расчетов за газ. Ранее, согласно указу от 31 марта 2022 года, иностранные покупатели должны были открывать рублевые счета в Газпромбанке, перечислять средства в иностранной валюте, которые затем конвертировались в рубли на Московской бирже.

Эти рубли засчитывались на счет покупателя и использовались для оплаты газа. После внесенных изменений расчеты стали более гибкими: теперь российские поставщики могут принимать платежи от третьих лиц, а обязательства по оплате газа могут быть погашены через безналичный зачет взаимных долгов.