Украина подписала соглашения для получения $2 миллиардов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые соглашения в рамках программы Банка займа на поддержку политики развития «Основы роста». Общий объем подписанных сделок — $2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, заключено грантовое соглашение в размере $1 млрд от США. Это первый транш из фонда Всемирного банка «Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине» (FORTIS Ukraine FIF).

Финансирование осуществляется за счет вклада США в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд. Напомним, что взнос США ожидается в размере $20 млрд.

А также подписано соглашение о ссуде на сумму $1,05 млрд, под гарантии на $567 млн и $483 млн правительства Японии и Великобритании соответственно.

Украина выполнила все условия для получения средств. В частности, речь идет о реформах, связанных с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.

Ожидается, что средства поступят в госбюджет Украины в ближайшие дни.