В Украине упал спрос на подержанные американские автомобили. Самые популярные модели

В ноябре в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых автомобилей, которые в ноябре перешли на украинские номера. Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2023 спрос на «американцев» с пробегом уменьшился на 17%.

Наибольшая доля из этого количества (43%) — машины с бензиновыми двигателями, электромобили охватили 39%, гибридные автомобили — 7%, дизельные — 6%, автомобили с ГБО — 5%.

Средний возраст «американцев» с пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце составлял 5 лет.

Самые популярные модели

В пятерку лидеров подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model Y — 288 ед.;

Tesla Model 3 — 286 ед.;

Ford Escape — 170 ед.;

Jeep Cherokee — 153 ед.;

Volkswagen Passat — 141 ед.

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