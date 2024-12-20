В ноябре в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых автомобилей, которые в ноябре перешли на украинские номера. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине упал спрос на подержанные американские автомобили. Самые популярные модели
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Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2023 спрос на «американцев» с пробегом уменьшился на 17%.
Наибольшая доля из этого количества (43%) — машины с бензиновыми двигателями, электромобили охватили 39%, гибридные автомобили — 7%, дизельные — 6%, автомобили с ГБО — 5%.
Средний возраст «американцев» с пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце составлял 5 лет.
Самые популярные модели
В пятерку лидеров подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y — 288 ед.;
- Tesla Model 3 — 286 ед.;
- Ford Escape — 170 ед.;
- Jeep Cherokee — 153 ед.;
- Volkswagen Passat — 141 ед.
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Источник: Минфин
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